Jeudi 07 Novembre 2019



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- ينتظم الملتقى الوطني الثاني للوداديات من 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2019 تحت شعار "مقتضيات التصرف المالي والإداري للودادية طبقا للمعيار المحاسبي عدد 45‏" وسيتضمن الملتقى الذي تنظمه ودادية إطارات وأعوان رئاسة الحكومة بالشراكة مع الإدارة العامة للجمعيات و‏الأحزاب السياسية ومركز "افادة" للجمعيات وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق ‏بالهياكل العمومية التونسية "اكسيا" مداخلات تعريفية بالمعيار المحاسبي عدد 45 المنطبق على الجمعيات و الأحزاب ‏السياسية و الوحدات الغير ربحية الصادر بقرار وزير المالية في 13 فيفري 2018 كما سيركز الملتقى على ‏المقتضيات اللازمة لتطبيق هذا المعيار المحاسبي بما يضمن للجمعية او الودادية تحسينا في اعداد و تنفيذ ميزانيتها و شفافية في ‏تسجيلاتها و دفاترها المالية و المحاسبية ويزيد بالتالي من مصداقية قوائمها المالية و يسهل عمليات الإبلاغ و ‏الإفصاح المالي لكل المعنيين من أعضائها و المتعاملين معها والدولة عند الاقتضاء.‏ وسيكون الملتقى فرصة ‏لحث الوداديات على تطوير أدائها و الخروج من الدائرة الضيقة التي تعمل فيها والتي تقتصرعلى ‏توزيع المنافع الاجتماعية على منخرطيها لتنفتح في أنشطتها على مجالات أكثر حيوية و اهداف جديدة ‏تجعل منها جمعيات فاعلة و مساهمة في الرقي بأداء الهياكل العمومية وأعوانها بالإضافة الى ضمان السلم ‏الاجتماعي و التضامن لدى الاعوان العموميين.‏ وللاشارة سيشهد هذا الملتقى مشاركة اكثر من 300 مشارك من أعضاء الهيئات المديرة لأكثر من 100 ودادية ‏بالهياكل العمومية من وزارات و منشآت عمومية ومؤسسات عمومية و بلديات.