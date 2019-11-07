Jeudi 07 Novembre 2019
وات - ينتظم الملتقى الوطني الثاني للوداديات من 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2019 تحت شعار "مقتضيات التصرف المالي والإداري للودادية طبقا للمعيار المحاسبي عدد 45" وسيتضمن الملتقى الذي تنظمه ودادية إطارات وأعوان رئاسة الحكومة بالشراكة مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية ومركز "افادة" للجمعيات وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية "اكسيا" مداخلات تعريفية بالمعيار المحاسبي عدد 45 المنطبق على الجمعيات و الأحزاب السياسية و الوحدات الغير ربحية الصادر بقرار وزير المالية في 13 فيفري 2018 كما سيركز الملتقى على المقتضيات اللازمة لتطبيق هذا المعيار المحاسبي بما يضمن للجمعية او الودادية تحسينا في اعداد و تنفيذ ميزانيتها و شفافية في تسجيلاتها و دفاترها المالية و المحاسبية ويزيد بالتالي من مصداقية قوائمها المالية و يسهل عمليات الإبلاغ و الإفصاح المالي لكل المعنيين من أعضائها و المتعاملين معها والدولة عند الاقتضاء.
وسيكون الملتقى فرصة لحث الوداديات على تطوير أدائها و الخروج من الدائرة الضيقة التي تعمل فيها والتي تقتصرعلى توزيع المنافع الاجتماعية على منخرطيها لتنفتح في أنشطتها على مجالات أكثر حيوية و اهداف جديدة تجعل منها جمعيات فاعلة و مساهمة في الرقي بأداء الهياكل العمومية وأعوانها بالإضافة الى ضمان السلم الاجتماعي و التضامن لدى الاعوان العموميين.
وللاشارة سيشهد هذا الملتقى مشاركة اكثر من 300 مشارك من أعضاء الهيئات المديرة لأكثر من 100 ودادية بالهياكل العمومية من وزارات و منشآت عمومية ومؤسسات عمومية و بلديات.
وسيكون الملتقى فرصة لحث الوداديات على تطوير أدائها و الخروج من الدائرة الضيقة التي تعمل فيها والتي تقتصرعلى توزيع المنافع الاجتماعية على منخرطيها لتنفتح في أنشطتها على مجالات أكثر حيوية و اهداف جديدة تجعل منها جمعيات فاعلة و مساهمة في الرقي بأداء الهياكل العمومية وأعوانها بالإضافة الى ضمان السلم الاجتماعي و التضامن لدى الاعوان العموميين.
وللاشارة سيشهد هذا الملتقى مشاركة اكثر من 300 مشارك من أعضاء الهيئات المديرة لأكثر من 100 ودادية بالهياكل العمومية من وزارات و منشآت عمومية ومؤسسات عمومية و بلديات.
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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