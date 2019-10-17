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هيئة الانتخابات تسلم غدا الرئاسات الثلاث التقرير المتعلّق بالإنتخابات البلديّة

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات سفيان العبيدي بأنّه سيتمّ غدا الجمعة تسليم الرئاسات الثلاث التقرير المتعلّق بالإنتخابات البلديّة التي جرت شهر ماي 2018.

وبيّن خلال الندوة الصحفيّة التي انعقدت صباح الخميس بمقر الهيئة الفرعيّة للانتخابات بتونس 1 أنّه سيتمّ لاحقا تسليم التقارير المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 وذلك إثر الانتهاء من إعدادها.


وكان التونسيون قد توجّهوا يوم 6 ماي 2018 إلى صناديق الإقتراع، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد الثورة.
وتمّ التصريح بالنتائج الأولية يوم 9 ماي 2018، فيما تمّ الإعلان عن النتائج النهائية يوم 13 جوان من السنة نفسها يذكر أنّ عدد القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات البلديّة آنذاك والتي ترشّحت ب350 دائرة انتخابيّة قد بلغت 2074 قائمة إثر استكمال البت في النزاعات على المستوىين الإبتدائي والإستئنافي.

  
  
     
  
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