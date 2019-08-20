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الجامعة العامة لاعوان وموظفي الداخلية والشؤون المحلية تدعو الى الناي بوظيفة العمد عن التوظيف السياسي

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - طالبت الجامعة العامة لاعوان وموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، السلط المركزية والجهوية بالناي بوظيفة العمد عن التوظيف السياسي والحزبي والانتخابي.

وعبرت في بيان لها عن رفضها لحالات العزل التي يتعرض اليها العمد في الاونة الاخيرة مطالبة الحكومة بالتقيد باحترام حياد الادارة.
وحذرت كل الاطراف من مغبة الضغط على العمد خدمة لبعض الجهات المعنية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.


واعتبرت "ان هذه الاساليب" تحمل في باطها رسائل غير مطمئنة لكافة مكونات الشعب التونسي في هذا الظرف بالذات مثمنة ما يقوم به سلك العمد من دور في خدمة الموطنين في اطار الحيادية والحرفية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

  
  
     
  
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