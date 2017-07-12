التوقيع بواشنطن على اتفاق تعاون تقني في مجال الملاحة الجوية بين شركة شحن تونسية وشركة صناعة الطائرات ''بوينغ''

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 22:30:02

- تم يوم الاربعاء بواشنطن التوقيع على اتفاق تعاون تقني في مجال الملاحة الجوية بين شركة الشحن الجوي Spécial Cargo" " التابعة لمؤسسة "Express Air-Cargo" والشركة الامريكية لصناعة الطائرات "بوينغ".ويأتي هذا الاتفاق على هامش زيارة العمل والصداقة التي يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد حاليا إلى واشنطن.وأعتبر الرئيس المدير العام لمؤسسة "Express Air-Cargo" أنيس الرياحي أنه "بالتوقيع على هذا الاتفاق التقني فإن مشروعا جديدا بدأ يتحقق لتأسيس مركز صيانة للملاحة الجوية في تونس موجه للتصدير".وأضاف أن هذا "المشروع الذي تبلغ كلفته 90 مليون دينار، سيمكن من توفير فرص للتشغيل بالنسبة للمهندسين التونسيين في مجال الملاحة الجوية"، وبين أنه "من المنتظر أن ينطلق استغلال هذا المشروع بداية من مارس 2018".حلا