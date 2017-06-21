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انطلاق موسم الحصاد بولاية سوسة وسط تقديرات انتاج ب545،759 قنطارا من الحبوب

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - قدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة انتاج الجهة من الحبوب للموسم الفلاحي الجاري ب 545،759 قنطارا، وذلك وفق معطيات تم تقديمها امس الثلاثاء بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب للموسم الفلاحي الجاري الذي انتظم باشراف والي الجهة عادل الشليوي بأحد الحقول الفلاحية بمعتمدية مساكن.

وبينت معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة ان "انتاج ولاية سوسة من الزراعات الكبرى توزع الى 233،240 قنطارا من القمح الصلب و6،640 قنطارا القمح اللين و305،879 قنطارا من الشعير".
كما أشارت المعطيات الى ان "كميات الامطار الهامة التي شهدتها الجهة في الخريف الماضي، شجعت الفلاحين على زراعة 39،055 هكتارا من الحبوب، وذلك من جملة 39،450 هكتارا مبرمجة، أي بنسبة انجاز فاقت 99 بالمائة موزعة الى 38،320 هكتارا مطريا و735 هكتارا مرويا.

يذكر ان المساحات المنجزة من الحبوب بلغت خلال الموسم الفلاحي المنقضي 29100 هكتار على 41660 هكتارا مبرمجة، أي بنسبة انجاز لم تتجاوز 70 بالمائة، ولم يبلغ منها مرحلة الحصاد نتيجة الجفاف سوى 577 هكتارا أي 2 بالمائة من المساحات المنجزة.
وتم في اطار الاستعدادات لموسم الحصاد، اتخاذ جملة من الاحتياطات لإنجاح الموسم على غرار دعوة الفلاحين ومختلف الأطراف المعنية لليقظة التامة وتشديد الحراسة لحماية المزارع من الحرائق بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، كما تمت دعوة الفلاحين وأصحاب الآلات الحاصدة الى تعهد معداتهم وتهيئة المسالك الفلاحية بمناطق الإنتاج.
عماد/باشا



Publié le:2017-06-21 17:07:53

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