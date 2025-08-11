لماذا أصبح التونسي أكثر عنفًا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

استضاف برنامج "منّك نسمع" من تقديم ايمان السكوحي على إذاعة الديوان، الأخصائي في الأمراض النفسية والعصبية د. طارق السعيدي، للحديث عن ظاهرة تنامي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسبابها النفسية والاجتماعية، وانعكاساتها على الأفراد والمجتمع.



العنف الافتراضي انعكاس للعنف الواقعي



الهشاشة النفسية والإقصاء



غياب الرقابة الداخلية



ضحايا العنف الإلكتروني



فقدان التعاطف وانعدام "أنسنة" الآخر



دعوة للوعي والتثقيف



أكد د. السعيدي أن، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية من وزارات ومؤسسات مختلفة تكشف عن مستويات مقلقة للعنف في الوسط الاجتماعي والتربوي. واستشهد بمقال للراحلحول مفهوم "الصعاليك" في العصر الجاهلي، الذين تعرضوا للإقصاء الاجتماعي، مما دفعهم لاعتماد سلوكيات عنيفة كرد فعل.أوضح السعيدي أننتيجة أشكال مختلفة من الرفض أو الإقصاء، سواء داخل العائلة أو في المجتمع. هذا الإقصاء قد يؤدي إلى خلق شخصية متوترة وعدوانية، تبحث عن إثبات الذات أحيانًا من خلال شخصيات وهمية على الإنترنت.أشار إلى أنخلف الشاشات يمنح الأفراد حرية أكبر للتعبير عن العنف، إذ لا يشعرون بوجود سلطة مباشرة تردعهم، ما يكشف عن غياب "الرقابة الداخلية" التي تُبنى في التربية من خلال دور الأب أو الصورة الرمزية له في ترسيخ القانون والانضباط.سلط السعيدي الضوء على أن، وهو ما قد يخلّف أضرارًا نفسية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الانتحار. وبيّن أن الضحايا غالبًا ما يتم اختيارهم بناءً على نقاط ضعفهم النفسية أو الاجتماعية، داعيًا إلىعبر التربية، وتعليمهم التعبير والدفاع عن ذواتهم.أوضح أن عدم رؤية الضحية بشكل مباشر على الإنترنت يقلل من التعاطف، ويجعل المعنِّف لا يشعر بالذنب تجاه سلوكياته، مضيفًا أن بعض المعنِّفين لا يعتبرون الطرف الآخر إنسانًا حقيقيًا، بل مجرد شخصية افتراضية.اختتم د. السعيدي بدعوة إلىوفهم أن لمواقع التواصل حدودًا وقوانين، إضافة إلى اللجوء للمختصين النفسيين لمعالجة جروح الطفولة والصدمات النفسية، بهدف بناء مجتمع أكثر توازنًا وتماسكًا.