بنزرت: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب آلة "تراكس" بمنطقة البحيرة ببنزرت الشمالية

توفي شخص وأصيب آخر في حادث انقلاب آلة "تراكس" وسقوطها على شاحنة وسيارة خفيفة كانتا رابضتين بأحد شوارع منطقة البحيرة ببنزرت الشمالية، حسب مصدر مسؤول من الحماية المدنية ببنزرت.وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لصحفي "وات"، أن سائق "التراكس" لقي حتفه في هذا الحادث، وتفيد الأبحاث بأنه فقد السيطرة على الآلة بمكان الحادث، ما تسبّب في انقلابها وسقوطها على سيارة خفيفة وشاحنة محمّلة بالمياه المعدنية والمشروبات الغازية كانتا رابضتين بالمكان، ما أدىالى وفاة السائق وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.

وأكد أن وحدات الحماية المدنية نقلت المصاب على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، ووضعه الصحي حاليا مستقر، مشيرا إلى تسجيل حالتي إغماء تم التعامل معهما في الإبان.كما تم تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة، واستنفار مجمل الإجراءات الواجبة عن طريق مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية لرفع جميع الآليات بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والمصالح الأمنية، وإعادة حركة السير الى نسقها العادي، مع فتح بحث في ملابسات الحادث من قبل الجهات المختصة.