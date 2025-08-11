Babnet   Latest update 12:48 Tunis

نجوى كرم تحطم الأرقام في قرطاج وتكتب فصلاً ذهبياً جديداً مع الجمهور التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899a958aece94.01428758_miefqkgopjlhn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Août 2025 - 09:25 قراءة: 1 د, 8 ث
      
في ليلة استثنائية بتاريخ 11 أوت 2025، تألقت شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على ركح مسرح قرطاج الأثري، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، في حفل أعلنت إدارته نفاد تذاكره بالكامل (Sold Out) قبل موعده بيوم واحد، وسط حضور جماهيري قياسي وتفاعل غير مسبوق.

على مدى ساعتين ونصف، أسرَت نجوى قلوب الآلاف الذين ملأوا مدرجات قرطاج التاريخية، ورددوا معها أغنياتها القديمة والجديدة، خاصة من ألبومها الأخير "حالة طوارئ"، في مشهد حوّل المسرح إلى كورال جماعي يصدح بحبها. وكان لافتاً حفظ الجمهور لأغنيات جديدة مثل "يلعن البعد" وكأنها جزء من ذاكرتهم منذ سنوات.



افتتحت الأمسية بتحية خاصة لتونس من خلال أغنية "دايم عزك يا قرطاج"، لتشعل التفاعل منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن علاقتها بتونس تتجاوز المهرجانات إلى دفء ومحبة متبادلة، فهي في كل لقاء تصرخ: "بحبك يا تونس"، ليرد الجمهور: "نحبوك برشا"، وكأنها واحدة من أبناء البلد.

وخلال الحفل، خاطبت جمهورها قائلة: "عزّك دايم يا قرطاج، أحلى وأهم شيء هي الذكريات.. عنّا حنين وشوق، ولنصنع ذكريات أجمل الليلة". ثم قدمت باقة من أنجح أغانيها وسط أجواء من الفرح والرقص والتصفيق المتواصل.


وبعد الحفل، عقدت مؤتمراً صحفياً مع وسائل الإعلام التونسية والعربية، ووصفت قرطاج بـ "حالة طوارئ فنية إيجابية لكل فنان"، مضيفة: "لا أظن أن أحداً ينسى أنجح أيام حياته. كل مجيء إلى قرطاج يحمل معه تميزاً خاصاً. هذا المسرح لا يستقبلني فقط، بل يحتضنني، وكأن بيني وبينه قصة عمر لا تُنسى".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313156


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:12
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
35°-24
34°-24
34°-25
34°-25
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1378,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    