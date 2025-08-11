نجوى كرم تحطم الأرقام في قرطاج وتكتب فصلاً ذهبياً جديداً مع الجمهور التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899a958aece94.01428758_miefqkgopjlhn.jpg width=100 align=left border=0>

في ليلة استثنائية بتاريخ 11 أوت 2025، تألقت شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على ركح مسرح قرطاج الأثري، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، في حفل أعلنت إدارته نفاد تذاكره بالكامل (Sold Out) قبل موعده بيوم واحد، وسط حضور جماهيري قياسي وتفاعل غير مسبوق.



على مدى ساعتين ونصف، أسرَت نجوى قلوب الآلاف الذين ملأوا مدرجات قرطاج التاريخية، ورددوا معها أغنياتها القديمة والجديدة، خاصة من ألبومها الأخير "حالة طوارئ"، في مشهد حوّل المسرح إلى كورال جماعي يصدح بحبها. وكان لافتاً حفظ الجمهور لأغنيات جديدة مثل "يلعن البعد" وكأنها جزء من ذاكرتهم منذ سنوات.

