أبو تريكة يشارك رسالة صلاح لليويفا بعد مقتل "بيليه فلسطين"

حرص أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة على إعادة نشر رسالة محمد صلاح نجم ليفربول الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عقب مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.



وكان صلاح نشر عبر حسابه على منصة "إكس" نعيا للعبيد، طرح فيه مجموعة من الأسئلة الموجهة لليويفا، جاء فيها: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".



وجاءت رسالة صلاح بعد أن نعى "يويفا" اللاعب الفلسطيني، وكتب عبر منصاته الرسمية: "وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا يحصى، حتى في أحلك الأوقات".يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن الأربعاء الماضي، استشهاد سليمان العبيد جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين كانوا بانتظار المساعدات في جنوب غزة.الراحل البالغ 42 عاما، كان متزوجا وأبا لخمسة أطفال. بدأ مشواره الرياضي مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في الضفة الغربية، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين عام 2010، قبل أن يعود إلى غزة ويلتحق بصفوف نادي غزة الرياضي، حيث توج هدافا للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017.سجل أكثر من 100 هدف في مسيرته، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني، مسجلا 4 أهداف دولية، من بينها هدف أسطوري بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2010.