المزيو: لم أخذل المحاماة وقدنا السفينة لبر الأمان
مع اقتراب انتخابات عمادة المحامين المقررة في 13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة بتونس، حلّ عميد المحامين حاتم المزيو ضيفًا على برنامج "هنا تونس" بإذاعة الديوان، حيث قدّم حصيلة عهدته، وردّ على الانتقادات الموجهة إليه.
حصيلة العهدة
وصف المزيو عهدته بأنها "عهدة تكريس الاستقلالية" لمهنة المحاماة، ومواصلة الدفاع عن القضايا العادلة، محليًا ودوليًا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد أن المحاماة التونسية بقيت موحّدة وقوية رغم الضغوط، وأن الهيئة دافعت عن استقلالية القضاء وعن دولة مدنية يسودها القانون.
الملفات المهنيةأوضح المزيو أن الهيئة عملت على ملفات جوهرية، أبرزها:
* القانون الأساسي للمحاماة.
* وضعية الصندوق.
* إصلاحات هيكلية لهياكل المهنة وتعزيز وحدتها ونجاعتها.
وأشار إلى أن هذه الملفات قُدّمت للسلطات، لكن لم يتم المصادقة عليها خلال عهدته رغم الوعود، مع أمل في تمرير بعضها قبل نهايتها.
الرد على الانتقاداتواجه المزيو انتقادات وُصفت فيها عهدته بـ"عهدة الخذلان"، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن الحقوق والحريات. وردّ قائلاً:
"المحاماة قلعة الديمقراطية، ونحترم الرأي المخالف، لكن المواقف التي اتخذناها كانت واضحة ومتقدمة، وكنا أول من انتقد المرسوم 54 وطالب بإلغائه أو تعديله."
وأضاف أن الهيئة ليست حزبًا سياسيًا ولا تعمل وفق الولاءات، بل تقيم مواقفها وفق مبادئ المهنة، رافضًا اتهامات الانحياز للسلطة أو المعارضة.
