المزيو: لم أخذل المحاماة وقدنا السفينة لبر الأمان‎

مع اقتراب انتخابات عمادة المحامين المقررة في 13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة بتونس، حلّ عميد المحامين حاتم المزيو ضيفًا على برنامج "هنا تونس" بإذاعة الديوان، حيث قدّم حصيلة عهدته، وردّ على الانتقادات الموجهة إليه.



حصيلة العهدة



الملفات المهنية



الرد على الانتقادات



"المحاماة قلعة الديمقراطية، ونحترم الرأي المخالف، لكن المواقف التي اتخذناها كانت واضحة ومتقدمة، وكنا أول من انتقد المرسوم 54 وطالب بإلغائه أو تعديله."

الاستقلالية ومحاولات التأثير



تقييم شخصي



وصف المزيو عهدته بأنهالمهنة المحاماة، ومواصلة الدفاع عن القضايا العادلة، محليًا ودوليًا، وعلى رأسها. وأكد أن المحاماة التونسية بقيت موحّدة وقوية رغم الضغوط، وأن الهيئة دافعت عنوعنأوضح المزيو أن الهيئة عملت على ملفات جوهرية، أبرزها:* إصلاحات هيكلية لهياكل المهنة وتعزيز وحدتها ونجاعتها.وأشار إلى أن هذه الملفات قُدّمت للسلطات، لكن لم يتم المصادقة عليها خلال عهدته رغم الوعود، مع أمل في تمرير بعضها قبل نهايتها.واجه المزيو انتقادات وُصفت فيها عهدته بـ"عهدة الخذلان"، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن. وردّ قائلاً:وأضاف أن الهيئة ليست حزبًا سياسيًا ولا تعمل وفق الولاءات، بل تقيم مواقفها وفق مبادئ المهنة، رافضًا اتهامات الانحياز للسلطة أو المعارضة.أكد المزيو أن الهيئة "عصية على التدخل"، لكن هناك محاولات من بعض الأطراف لجر المهنة إلى مواقف سياسية، وهو ما رفضته الهيئة متمسكة بخطها المستقل.أقرّ المزيو بأنه غير راضٍ تمامًا عن حصيلة العهدة، وكان يأمل في تحقيق أكثر، لكنه عبّر عن ارتياحه لكون الهيئة أعدّت وقدّمت جميع الملفات الإصلاحية الضرورية، منتقدًا عدم استجابة السلطة لهذه المطالب.