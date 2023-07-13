في جلسة حضر فيها ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة : هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق لزهر سطا

باشرت صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،النظر في ملف قضية بفساد مالي واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا في حين تم حفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة .

وتبين أنه نبه على لزهر سطا بالحضور امام المحكمة ،وحضر محاميه وطلب التاخير لاحضاره واعداد وسائل الدفاع مبينا انه علم بملف قضية الحال أول أمس .

وبالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي حضر جلسة المحاكمة وطلب التاخير للاطلاع واعداد الطلبات المدنية .





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وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل.



بذكر أن المكلف العام بنزعات الدولة لم يتخلف عن الحضور في مختلف الجلسات الجنائية المتعلقة بقضايا الفساد المالي.