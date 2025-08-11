Babnet   Latest update 12:48 Tunis

استشهاد 7 أفراد من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية في خان يونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899c64beeeb19.51775202_hmiqkefnjglpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 11:29
      
قُتل 7 أفراد من عائلة أبو شمالة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمنطقة المعسكر الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأدّى القصف إلى مقتل كل من:



* محمود أحمد أبو شمالة (الوالد)
* أسماء محمود أبو شمالة
* أسماء عبد الرحمن أبو شمالة
* حنان أحمد محمد أبو شمالة
* أحمد محمود أبو شمالة
* أبو دجانة محمود أحمد أبو شمالة
* مالك محمود أبو شمالة

وأفادت المصادر بأن العائلة أُزيلت بالكامل من السجلات المدنية في قطاع غزة جراء هذه الغارة.

كما أشارت مصادر محلية فلسطينية إلى استشهاد 48 فلسطينيا وإصابة آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع.


