استشهاد 7 أفراد من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية في خان يونس

قُتل 7 أفراد من عائلة أبو شمالة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمنطقة المعسكر الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأدّى القصف إلى مقتل كل من:

