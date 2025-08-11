Babnet   Latest update 12:48 Tunis

استطلاع: غالبية اللبنانيين ترفض المس بسلاح "حزب الله" دون استراتيجية دفاعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899c5534a0fa0.38622779_hqjpoilfmkneg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 11:26
      
أظهر استطلاع للرأي أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" أن 58% من اللبنانيين يرفضون سحب سلاح "حزب الله" من دون وجود استراتيجية دفاعية واضحة، مع تسجيل تأييد عابر للطوائف لخيار المقاومة.

المواقف حسب الطوائف


* 96% من الشيعة

* 50% من السنة
* 46% من الدروز
* 32% من المسيحيين

قدرة الجيش والدبلوماسية

أكد 72% من المستطلعين أن الجيش اللبناني غير قادر وحده على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، بينما رأى 76% أن الدبلوماسية وحدها غير كافية لردع مثل هذا العدوان.

تفاصيل المواقف من الدبلوماسية كخيار وحيد:

* 80% من الشيعة
* 53% من السنة
* 50% من الدروز
* 41% من المسيحيين

الموقف من الأحداث في سوريا

اعتبر عدد كبير من المشاركين أن الأزمة السورية تمثل تهديدًا مباشرًا للبنان:

* 88% من الشيعة
* أكثر من 83% من الدروز
* أكثر من 68% من المسيحيين
* نحو 62% من السنة

الثقة بالمؤسسات الرسمية

ترتيب الثقة (من متوسطة إلى مرتفعة):

1. رئاسة الجمهورية – 67%
2. رئاسة الحكومة – 55%
3. البرلمان – 50%
4. القضاء – 40%
5. وزارة الخارجية – 38%

وسجّل الشيعة أعلى نسب فقدان الثقة، خاصة تجاه:

* رئاسة الحكومة (54%)
* القضاء (64%)
* وزارة الخارجية (63%)

في المقابل، عبّر 49% من المسيحيين و43% من السنة عن ثقتهم برئاسة الجمهورية، ما يعكس تأثير الانتماء المذهبي والسياسي والتجارب التاريخية على تقييم المؤسسات.



الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:12
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 35
زوّارنا يتصفون الآن

الأكثر قراءة آخر 7 أيام

Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

