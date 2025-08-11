استطلاع: غالبية اللبنانيين ترفض المس بسلاح "حزب الله" دون استراتيجية دفاعية

أظهر استطلاع للرأي أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" أن 58% من اللبنانيين يرفضون سحب سلاح "حزب الله" من دون وجود استراتيجية دفاعية واضحة، مع تسجيل تأييد عابر للطوائف لخيار المقاومة.



المواقف حسب الطوائف



قدرة الجيش والدبلوماسية



الموقف من الأحداث في سوريا



الثقة بالمؤسسات الرسمية



من الشيعةمن السنةمن الدروزمن المسيحيينأكدمن المستطلعين أنعلى التصدي لأي عدوان إسرائيلي، بينما رأىأنلردع مثل هذا العدوان.تفاصيل المواقف من الدبلوماسية كخيار وحيد:* 80% من الشيعة* 53% من السنة* 50% من الدروز* 41% من المسيحييناعتبر عدد كبير من المشاركين أن الأزمة السورية تمثل* 88% من الشيعة* أكثر من 83% من الدروز* أكثر من 68% من المسيحيين* نحو 62% من السنةترتيب الثقة (من متوسطة إلى مرتفعة):1.– 67%2.– 55%3.– 50%4.– 40%5.– 38%وسجّل الشيعة أعلى نسب فقدان الثقة، خاصة تجاه:* رئاسة الحكومة (54%)* القضاء (64%)* وزارة الخارجية (63%)في المقابل، عبّر 49% من المسيحيين و43% من السنة عن ثقتهم برئاسة الجمهورية، ما يعكس تأثير الانتماء المذهبي والسياسي والتجارب التاريخية على تقييم المؤسسات.