استطلاع: غالبية اللبنانيين ترفض المس بسلاح "حزب الله" دون استراتيجية دفاعية
أظهر استطلاع للرأي أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" أن 58% من اللبنانيين يرفضون سحب سلاح "حزب الله" من دون وجود استراتيجية دفاعية واضحة، مع تسجيل تأييد عابر للطوائف لخيار المقاومة.
المواقف حسب الطوائف
المواقف حسب الطوائف
* 96% من الشيعة
* 50% من السنة
* 46% من الدروز
* 32% من المسيحيين
قدرة الجيش والدبلوماسيةأكد 72% من المستطلعين أن الجيش اللبناني غير قادر وحده على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، بينما رأى 76% أن الدبلوماسية وحدها غير كافية لردع مثل هذا العدوان.
تفاصيل المواقف من الدبلوماسية كخيار وحيد:
* 80% من الشيعة
* 53% من السنة
* 50% من الدروز
* 41% من المسيحيين
الموقف من الأحداث في سوريااعتبر عدد كبير من المشاركين أن الأزمة السورية تمثل تهديدًا مباشرًا للبنان:
* 88% من الشيعة
* أكثر من 83% من الدروز
* أكثر من 68% من المسيحيين
* نحو 62% من السنة
الثقة بالمؤسسات الرسميةترتيب الثقة (من متوسطة إلى مرتفعة):
1. رئاسة الجمهورية – 67%
2. رئاسة الحكومة – 55%
3. البرلمان – 50%
4. القضاء – 40%
5. وزارة الخارجية – 38%
وسجّل الشيعة أعلى نسب فقدان الثقة، خاصة تجاه:
* رئاسة الحكومة (54%)
* القضاء (64%)
* وزارة الخارجية (63%)
في المقابل، عبّر 49% من المسيحيين و43% من السنة عن ثقتهم برئاسة الجمهورية، ما يعكس تأثير الانتماء المذهبي والسياسي والتجارب التاريخية على تقييم المؤسسات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313162