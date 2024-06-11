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الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تساند الكيان المحتل؟؟‎

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 11:53 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يبدو أن الكيان الصهيوني قد حصل على تأييد جديد لضرب قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وهذا يمثل تطوراً خطيراً في العدوان الإسرائيلي. وفقًا لما ذُكر في فيديو على قناة الميادين على يوتيوب، فإن إسرائيل حصلت على موافقة من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لتدمير المزيد من المرافق الصحية في غزة. وذكر المصدر نفسه أن ذلك جاء خلال مناقشة مشروع قرار يهدف لتعزيز دعم المنظمة للقطاع الصحي في فلسطين. وفرضت إسرائيل، بمساندة الدول الغربية، بندًا في هذا المشروع يزعم أن الفصائل الفلسطينية تستخدم المرافق الصحية في غزة لأغراض عسكرية.


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