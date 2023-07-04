نقابة المهن الموسيقية بمصر تلزم أحمد سعد بالاعتذار وتوجه رسالة عتاب لمنظمى الحفل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بمصر، برئاسة النقيب مصطفى كامل، بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد، بعد حفله الأخير في تونس ومشاجرته مع منظمة الحفل.



وجاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالي، ردًا على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفا النزاع فيه الفنان أحمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية، والأشقاء التونسيون منظمو حفله الغنائي أو المتعاقدين معه على أحياء الحفل.





نقابة المهن الموسيقية تلزم أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس

نقابة المهن الموسيقية توجه رسالة عتاب لمنظمى حفل تونس

نقابة المهن الموسيقية تضع شروطا

مصطفى كامل يوجه الاعتذار لـ سيدات تونس

ملخص لأزمة أحمد سعد في حفله الأخير في تونس

وتابعت: «تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر على متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس على كافة المستويات والأصعدة، وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصيًا كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا الآتى:أولًا: «إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارًا لسيدات تونس المحترمات، ردًا على ما قام به لفظيًا وجهًا لوجه لسيدة فاضلة من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعبارة تتضمن «إسكتي أنتِ».ثانيًا: توجيه اللوم والعتاب، لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة، لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة، بينها وبين الفنانين المصريين مسبقًا، وقبل إقامة أي حفلات فنية؛ حتى تكون النقابة على دراية تامة بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري حال حدوث مثل هذه المشكلات.ثالثًا: مخاطبة كافة جهات الدولة الرسمية والسيادية، بضرورة حصول الفنانين المصريين على خطاب رسمي من النقابة للسفر للخارج حتى تكون النقابة ضامنًا وفاعلًا أساسيًا لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب.وتهيب النقابة العامة للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الانجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز، حيث إن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر على أطراف الواقعة وعلي بنود العقد المبرم بينهما. دون الزج بعبارات تؤثر على قوة العلاقات الصلبة بين مصر وأي دولة شقيقة بوطننا العربي الغالي.واختتم البيان: «وفي النهاية أتقدم بشخصي وبصفتي نقيبًا عامًا لموسيقيين مصر. وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربية الشقيقة بخالص الاعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبة عما حدث من لفظ آثار استياء حضراتهن، متمنيًا استمرار أواصر الحب والأخوة والصداقة والاحترام بين مصرنا الحبيبة ووطننا العربي بأكمله».وكانت نشبت مشادة كلامية بين أحمد سعد، ومنظمة المهرجان أثناء المؤتمر الصحفي، حيث قال سعد لها: «اسكتي لو سمحتي، عشان إنتي ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات، ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات أساسا، لترد هى» واخد 80 ألف دولار علشان تمشي؟، ودارت بينهما مشادات كلامية خلال المؤتمر الصحفى.