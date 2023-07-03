Babnet

وزارة الشؤون الثقافية توضّح بخصوص الأحداث التي رافقت حفل الفنان أحمد سعد ببنزرت

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 16:18 قراءة: 1 د, 50 ث
      
نفت وزارة الشؤون الثقافية علاقتها بتنظيم الحفل الذي أقيم يوم غرة جويلية للفنان المصري أحمد سعد ببنزرت. وأكدت أنه حفل خاص من تنظيم جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته بعد ظهر اليوم الاثنين، أن رئيسة الجمعية المذكورة سبق أن تقدمت بمطلب للحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية "إلا أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا".
أخبار ذات صلة:
مقداد السهيلي: " احمد سعد كي نسمعو ناخو حربوشة راس ونرقد عاطينو 80 الف دولار في وقت ازمة"‎...

...

وبيّنت أن لجنة الفنانين الأجانب أسندت رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق الـمُقدمة من قبل رئيسة الجمعية، مؤكدة أن صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد كان من ميزانية الجمعية دون سواها.

وجاء أيضا في نص البيان: "تُحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف".
أخبار ذات صلة:
خليفة الشيباني: احمد سعد غنى بألفي دولار في الدقيقة لذلك يجب التحقيق في كيفية خروج العملة الصعبة ...

وأفادت أن الحفل أقيم بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة. وذكرت أن حفل غرّة جويلية "لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ".

واستنكرت الوزارة ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان - الذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا - والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان، واعتبرت أن ما حدث من شأنه أن يسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها ويحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة.
أخبار ذات صلة:
أحمد سعد: اتخذنا كل الإجراءات القانونية ضد الأطراف التي سعت لتشويهي...

كما أعلنت عن مواصلة تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل المذكور خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه.

وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن مجموعة من الإجراءات أهمّها "مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 269209

Mahdibey  (Tunisia)  |Lundi 03 Juillet 2023 à 17h 26m |           
والله ما تفهم شيء في تونس
شوهة كبيرة لفنّان أوّل مرّة اسمع بيه (ولست هنا لتقييمه) وبين متعهّدة حفلات (ولا يهم إن كانت مرأة إو رجل فهذا بزنس) ولا يهمّ المرأة التّونسيّة كما قالت الممثّلة المدافعة ولا الوزارة والسلطات التي من واجبها تقنين مثل هاته العمليات


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2233°-2334°-2439°-2540°-28
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*