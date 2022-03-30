بيكهام يكشف عن مزايا مونديال قطر..

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القرعة النهائية لكأس العالم 2022

وأشار بيكهام إلى أن قرب الملاعب سيتيح للمشجعين فرصة لن تتكرر لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال منافسات الأدوار الأولى من البطولة.وأعرب بيكهام في حوار مع موقع (Qatar2022.qa)، قبيل إجراء القرعة النهائية لمونديال قطر 2022، عن تطلعه إلى حضور حفل سحب القرعة النهائية، والذي يستضيفه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم الجمعة المقبل، وانطلاق أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.ونوه قائد منتخب إنجلترا السابق إلى أن منافسات كأس العالم 2022 تقام في توقيت مثالي للمنتخبات المشاركة، أي في منتصف الموسم في معظم دوريات كرة القدم بالعالم، واللاعبين في قمة الأداء واللياقة البدنية، كما تحدث عن توقعاته لأداء المنتخب الإنجليزي الذي تأهل رسميا للمشاركة في البطولة، وعن مرشحيه للمنافسة على اللقب.وعن مشاعره حول قرب إقامة القرعة النهائية لكاس العالم قطر 2022، أكد بيكهام أن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة لمجتمع كرة القدم بأسره، حيث يشير إلى قرب انطلاق البطولة، لافتاً إلى تطلع اللاعبين والمشجعين إلى هذا الحدث بكثير من الشغف والفضول لمعرفة المجموعات التي ستجمع المنتخبات المتنافسة في البطولة.وأضاف: "لا شك أن اللاعبين يترقبون القرعة النهائية لمعرفة تفاصيل المواجهات المرتقبة لكل منتخب، ومشواره نحو لقب المونديال، وبناء على ذلك يبدأ كل منتخب في وضع خطة الإعداد المناسبة لخوص منافسات البطولة."وتابع: " لا شك أن إجراء القرعة يمثل لحظة في غاية الأهمية للاعبين والمشجعين، والتي تؤشر على قرب انطلاق البطولة التاريخية، حيث يتزايد الحماس والإثارة كلما اقتربنا أكثر من صافرة البداية للحدث المرتقب."قرب المسافات ينعكس إيجاباً على اللاعبين والمشجعينوأضاف بيكهام أن تقارب المسافات في قطر، وقرب الملاعب من بعضها سينعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين، كما سيعود بكثير من المزايا على المشجعين، ويضمن للجميع مشاركة ممتعة على كافة المستويات.وتابع: "المسافات القريبة بين الاستادات تنطوي على فائدة كبيرة للاعبين، حيث لا تتجاوز أقصى مدة للتنقل بين استادات المونديال ساعة واحدة بالحافلة، مقارنة بنسخ كأس العالم التي شاركت فيها، حيث كنا نحتاج من يومين أو ثلاثة أيام للتعافي من الإجهاد بعد خوض المباريات، ومن الإرهاق الناتج عن السفر بين المدن التي تحتضن استادات البطولة".وأشار إلى أن قطر تزخر بأفضل المرافق والتسهيلات للاعبين والمنتخبات المشاركة، بما يضمن لهم تقديم مستويات أفضل مع توفر الوقت الكافي للحصول على الراحة بعد كل مباراة.ودعا بيكهام اللاعبين الذين سيخوضون مباريات كأس العالم لأول مرة أن يستمتعوا بالبطولة، منوها إلى أن مونديال كرة القدم أهم بطولة رياضية على الإطلاق، كما أن المشاركة فيها تعني أن اللاعب تمكن من تحقيق أفضل مستوى ممكن.