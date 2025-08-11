وزيرة الشؤون الثقافية تستقبل القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الفلبين لبحث سبل التعاون المشترك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a5fb4bf01e1.60187627_mekilgpfhqonj.jpg width=100 align=left border=0>

استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، صباح اليوم الاثنين 11 أوت 2025 بمقرّ الوزارة، روديريكو سي. أتينزا (Roderico C. Atienza)، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية الفلبين، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس والفلبين، وفرصة لبحث آفاق أرحب للعمل المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في توطيد الروابط الثقافية والإنسانية وفتح مسارات جديدة للتفاعل والإبداع المشترك.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء جملة من مجالات التعاون الثقافي بين البلدين، من بينها إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية احتفالية بمناسبة مرور خمسين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والفلبين، وإقامة أسبوع ثقافي تونسي–فلبيني بهذه المناسبة يتضمّن عروضًا فنية ومعارض ولقاءات فكرية.





كما تمّت مناقشة سبل تطوير الشراكات في مجال الحفريات والبحث الأثري، وتبادل الخبرات بين المختصين في البلدين، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجالات الفن والموسيقى والرقص، مع إيلاء اهتمام خاص للفنون الشعبية باعتبارها مكوّنًا أصيلًا من الموروث الثقافي للبلدين.