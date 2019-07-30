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إيران.. حكم بإعدام مساعد سابق لرئيس البلاد

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
الأناضول - أصدر القضاء الإيراني، الثلاثاء، حكمًا بإعدام المساعد السابق لرئيس البلاد، محمد علي نجفي، إثر قتله زوجته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران.


ونقلت وسائل إعلام محلية، عن إسماعيلي، قوله إن "هذا الحكم يمكن استئنافه في الفترة المقبلة".

وفي مايو/أيار الماضي، سلم "نجفي" وهو أحد المقربين من الرئيس حسن روحاني، نفسه للشرطة، واعترف بقتله زوجته الثانية "ميترا نجفي"، التي وجدت مرميةً بالرصاص في منزلها بأحد أحياء العاصمة طهران، على خلفية خلاف عائلي، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية.

وشغل نجفي منصب وزير التربية في حكومة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي 2017 انتخب لرئاسة بلدية طهران، بعدما تولى لفترة وجيزة منصب مساعد الرئيس روحاني.

وقدم استقالته من رئاسة البلدية في 2018 "لأسباب صحية" عقب تعرضه لموجة انتقادات إثر مشاركته في فعالية تخللها رقص أطفال.

  
  
     
  
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