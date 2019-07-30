إيران.. حكم بإعدام مساعد سابق لرئيس البلاد

Mardi 30 Juillet 2019
الأناضول - أصدر القضاء الإيراني، الثلاثاء، حكمًا بإعدام المساعد السابق لرئيس البلاد، محمد علي نجفي، إثر قتله زوجته.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن إسماعيلي، قوله إن "هذا الحكم يمكن استئنافه في الفترة المقبلة".
وفي مايو/أيار الماضي، سلم "نجفي" وهو أحد المقربين من الرئيس حسن روحاني، نفسه للشرطة، واعترف بقتله زوجته الثانية "ميترا نجفي"، التي وجدت مرميةً بالرصاص في منزلها بأحد أحياء العاصمة طهران، على خلفية خلاف عائلي، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية.
وشغل نجفي منصب وزير التربية في حكومة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي 2017 انتخب لرئاسة بلدية طهران، بعدما تولى لفترة وجيزة منصب مساعد الرئيس روحاني.
وقدم استقالته من رئاسة البلدية في 2018 "لأسباب صحية" عقب تعرضه لموجة انتقادات إثر مشاركته في فعالية تخللها رقص أطفال.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن إسماعيلي، قوله إن "هذا الحكم يمكن استئنافه في الفترة المقبلة".
وفي مايو/أيار الماضي، سلم "نجفي" وهو أحد المقربين من الرئيس حسن روحاني، نفسه للشرطة، واعترف بقتله زوجته الثانية "ميترا نجفي"، التي وجدت مرميةً بالرصاص في منزلها بأحد أحياء العاصمة طهران، على خلفية خلاف عائلي، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية.
وشغل نجفي منصب وزير التربية في حكومة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي 2017 انتخب لرئاسة بلدية طهران، بعدما تولى لفترة وجيزة منصب مساعد الرئيس روحاني.
وقدم استقالته من رئاسة البلدية في 2018 "لأسباب صحية" عقب تعرضه لموجة انتقادات إثر مشاركته في فعالية تخللها رقص أطفال.
En continu
- Hier 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
- Hier 20:50 نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:10
|19:30
|16:15
|12:33
|05:23
|03:41
|
31°
|31°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-21
|37°-24
|42°-28
|41°-25
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 834) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 530) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 79 744) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 67 448) كلات بعضها ..
( 64 145) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 60 847) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 530) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 994) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 215) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 201) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 407) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 190) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 835) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 45 209) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 810) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 108) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 885) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 780) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 538) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 900) البيان الفضيحة..
Par:BenMoussa ( )
Sur: بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وابنه التفاصيل...