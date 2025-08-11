Babnet   Latest update 22:25 Tunis

وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال بالأصالة لسفارة فليبين بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a306f62dac5.42282126_fjkqmonlpheig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 19:02
      
 استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الاثنين،  بمقرّ الوزارة، القائم بالأعمال بالأصالة لسفارة الفليبين لدى الجمهورية التونسية روديريكو سي. أتينزا Roderico C. Atienza.
ومثّل هذا اللقاء، حسب بلاغ صادر عشية اليوم، عن الوزارة، مناسبةً تمّ خلالها استعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتباحث حول سبل مزيد تطويرها وتنويعها، من خلال تفعيل الإطار القانوني الحالي وإثرائه بما يدعم المبادلات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك مثل السياحة والتغيرات المناخية.
كما تمّ الاتفاق على إعداد خطة عمل ترسم برنامج أهم الأنشطة الثنائية على المدى القريب والمتوسط بما فيها اللقاءات والمشاورات بين سامي مسؤولي البلدين.

وشدّد الوزير على أهميّة تفعيل آلية المشاورات السياسية والدبلوماسية التي تمّ ارساؤها بين البلدين منذ سنة 2015، والإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة خاصّة الاحتفال الرمزي بالذكرى الخمسين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والفليبين.

ومن جهة أخرى، تمّ التأكيد على أهميّة تبادل الدعم بين تونس والفليبين على المستوى متعدّد الأطراف وتنسيق المواقف الدبلوماسية المساندة للقضية الفلسطينية العادلة، خاصّة في ظلّ التطورات الإنسانية الخطيرة التي تشهدها غزّة وشعبها المرابط في الوقت الراهن.
 


Indicateurs
