بطولة العالم لكرة اليد للشبان تحت 19 عامًا – كأس الرئيس... المنتخب التونسي يهزم كوريا الجنوبية 41-34

Publié le Lundi 11 Août 2025 - 20:43
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للشبان تحت 19 عامًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 41-34، اليوم الاثنين، في اللقاء الأول ضمن كأس الرئيس (المقابلات الترتيبية) في إطار بطولة العالم المقامة حاليًا في مصر.

وسيواجه المنتخب التونسي غدًا الثلاثاء نظيره البحريني، الذي تفوّق بدوره على المنتخب الأمريكي بنتيجة 39-33.



وكان "نسور قرطاج" قد أنهوا الدور الأول في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد نقطتين، من فوز على الولايات المتحدة (43-26)، مقابل خسارتين أمام تشيكيا (32-33) والدنمارك (31-37).


