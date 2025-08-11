بطولة العالم لكرة اليد للشبان تحت 19 عامًا – كأس الرئيس... المنتخب التونسي يهزم كوريا الجنوبية 41-34

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a47ddbd0dc1.59141372_ikjolnpghemfq.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للشبان تحت 19 عامًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 41-34، اليوم الاثنين، في اللقاء الأول ضمن كأس الرئيس (المقابلات الترتيبية) في إطار بطولة العالم المقامة حاليًا في مصر.



وسيواجه المنتخب التونسي غدًا الثلاثاء نظيره البحريني، الذي تفوّق بدوره على المنتخب الأمريكي بنتيجة 39-33.

