الترجي الجرجيسي يتعاقد مع الحارس حمزة الغانمي لمدة موسمين

اعلن الترجي الجرجيسي اليوم الاثنين عن انتداب الحارس حمزة الغانمي بعقد لمدة عامين.

واضاف ترجي الجنوب عبر صفحته الرسمية ان هذا الحارس متكون في الترجي الرياضي التونسي وقادم من مستقبل سليمان.

وكان الترجي الجرجيسي افتتح الموسم الكروي الجديد بالفوز خارج الديار على مضيفه النادي الصفاقسي 2-1.





ويستقبل الترجي الجرجيسي نهاية الاسبوع الجاري شبيبة العمران لحساب الجولة الثانية من البطولة.