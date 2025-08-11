توننداكس ينهي أولى جلساته الأسبوعية على تراجع طفيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، مع إقفال أولى جلساته الأسبوعية، بنسبة 01ر0 بالمائة مدركا مستوى 37ر11863 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق تداول قرابة 4ر2 مليون دينار، وتمكن سهم مخابر انيماد من جذب إهتمام المستثمرين ليستحوذ على نحو 542 ألف دينار من إجمالي المعاملات وارتفع، عند الإغلاق، نسبة 6ر1 بالمائة الى 560ر9 دينار.



