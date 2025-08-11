Babnet   Latest update 22:25 Tunis

توننداكس ينهي أولى جلساته الأسبوعية على تراجع طفيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 16:39
      
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، مع إقفال أولى جلساته الأسبوعية، بنسبة 01ر0 بالمائة مدركا مستوى 37ر11863 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.
وسجلت السوق تداول قرابة 4ر2 مليون دينار، وتمكن سهم مخابر انيماد من جذب إهتمام المستثمرين ليستحوذ على نحو 542 ألف دينار من إجمالي المعاملات وارتفع، عند الإغلاق، نسبة 6ر1 بالمائة الى 560ر9 دينار.


وتصدر سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة - سوتيماغ - قائمة الارتفاعات، بنسبة 7ر5 بالمائة ليصل الى مستوى 030ر8 دينار في حين اغلق سهم المغازة العامة على ارتفاع بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل الى قرابة 660ر7 دينار.


وتراجع،في المقابل، سهم الشركة التونسية للإتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 6 بالمائة الى 800ر5 دينار متبوعا بسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 3ر2 بالمائة وسعر اقفال في حدود 200ر8 دينار.


