بنزرت: جلسة تنظيمية لانجاح قمة السبت المقبل بين النادي البنزرتي وضيفه النادي الصفاقسي وتخصيص فضاء عائلي للجماهير وإقرار 6027 تذكرة .
خصص إجتماع اللجنة الجهوية الموسعة لتنظيم اللقاءات الرياضية ببنزرت الملتئم ظهر اليوم بمقر الولاية لضبط آخر الاستعدادات التنظيمية واللوجستية والجماهيرية ، لانجاح القمة الكروية التي ستجمع السبت المقبل بين النادي البنزرتي وضيفه النادي الصفاقسي بالملعب الرئيسي لمركب 15اكتوبر .
واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال الاجتماع ، على دور كل المكونات الرسمية والمجتمعية والاعلامية ولاسيما الرياضية المسؤولة، في قيادة وإنجاح جميع مباريات النادي البنزرتي خلال كامل الموسم الكروي ولاسيما اولى مباريات الموسم المبرمجة هذا السبت بملعب 15اكتوبر، وذلك على مستوى الروح الرياضية العالية داخل وخارج الملعب ومزيد تمتين اواصر الاحترام والتقدير بين الناديين العريقين وبقية النوادي الضيفة ، و تقديم الصورة المثلى عن احد اعرق النوادي التونسية النادي البنزرتي.
وثمن والي بنزرت في ذات السياق المجهود المبذول و التفاعل الجماعي بين مختلف الاطراف والهياكل المسؤولة في هذا الشان ،لحسن رعاية الجماهير الوفية ،والعمل على مواصلة تدعيم وإنجاح بادرة "مؤطري الجماهير"، داخل الملعب وخارجه ، وايضا التهيئة اللوجستية للمحيطين الداخلي والخارجي للملعب من قبل مصالح البلدية وتوفير افضل الظروف لتيسير عمل الاعلاميين علاوة على تخصيص فضاء عائلي للجماهير لمواكبة المباراة في تجربة ومبادرة اولى من نوعها ، تم التاكيد الجماعي على إنجاحها خلال الموسم الجاري .
وتم خلال هذه الجلسة اقرار 6027 تذكرة للجمهور المحلي.
