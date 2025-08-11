بنزرت: المصادقة على استكمال أشغال بناء معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية بكلفة 8.7 ملايين دينار
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الاثنين، على الصفقة الخاصة باستكمال اشغال بناء معهد الجلاء بمعتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 8.7 ملايين دينار .
وقال رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الاجتماع، إن مشروع معهد الجلاء كان من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات، وقد تم استنفار امكانيات المصالح المركزية والجهوية لفض الإشكاليات المعطلة لاستئناف الاشغال واتمام المشروع في احسن الظروف وأسرعها، وذلك عقب عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية.
وأضاف أن هذا المنجز بمواصفاته المجدّدة والمعاصرة هو الأول من نوعه في المعتمدية منذ تأسيسها، وسيمكّن من تعزيز الخارطة التعليمية والمنصة اللوجستية التربوية في كامل الجهة، ومن احتضان جميع التلاميذ من أبناء المنطقة وماجاورها، وتخفيف الضغط على المؤسسات التربوية ببنزرت المدينة، فضلا عن المساهمة في تحسين النتائج والتحصيل التربوي السنوي بالمنطقة والجهة ككل، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، خلال ذات الاجتماع، على تقرير تقييم العروض الخاص بتنظيف وتهيئة الحدائق العمومية ببلدية بنزرت، وعلى المخطّط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2025 والخاص ببلدية غزالة.
