بنزرت: المصادقة على استكمال أشغال بناء معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية بكلفة  8.7 ملايين دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a0b8992a1c2.98783831_fgknjqolpeihm.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الاثنين، على الصفقة الخاصة باستكمال اشغال بناء معهد الجلاء بمعتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 8.7 ملايين دينار .



وقال رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الاجتماع، إن مشروع معهد الجلاء كان من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات، وقد تم استنفار امكانيات المصالح المركزية والجهوية لفض الإشكاليات المعطلة لاستئناف الاشغال واتمام المشروع في احسن الظروف وأسرعها، وذلك عقب عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية.

