الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهزم امام نظيره الكرواتي 0-2

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية أمام نظيره الكرواتي 0-2 (20-28 و17-24) اليوم الاثنين في اطار الدور الترتيبي لتحديد اصحاب المراكز من 5 إلى 8 ضمن الألعاب العالمية التي تقام بمدينة شينغدو بالصين.

ويختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه الالعاب غدا الثلاثاء بمواجهة نظيره الصيني من اجل المركز السابع.

وتتواصل المشاركة التونسية في دورة الألعاب العالمية من خلال رياضة الكرة الحديدية مع اللاعبين منى الباجي ومحمد خالد بوقريبة ورياضة الحمل بالقوة مع اللاعب فارس السبوعي.





جدير بالذكر أن وفاء محجوب غادرت منافسات رياضة الكاراتي منذ الدور الاول.