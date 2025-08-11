نقابة الصحفيين تدين اغتيال طاقم قناة الجزيرة وتدعو إلى البدء في تحقيقات دولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689914d2373a71.19197611_engijhplfkmqo.jpg width=100 align=left border=0>

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين، "اغتيال الطاقم الإعلامي لقناة "الجزيرة" في غارة جوية استهدفته في غزة ، داعية إلى حماية دولية فعّالة للصحفيين الفلسطينيين.



وطالبت، في بيان لها ، ببدء تحقيقات دولية فورية في قضايا استهداف الصحفيين، بما في ذلك تصنيف هذه الأعمال كجرائم حرب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية، لجان مستقلة، آليات حقوقية).

