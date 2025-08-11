بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024: أنغولا تفوز على زامبيا 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689994b8393772.40551003_peghijmnkolfq.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب الأنغولي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب نيايو الوطني بنيروبي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025) المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.



سجّل دومينيك شاندا هدف زامبيا في الدقيقة 73، قبل أن يقلب البديل جواو شنغادو مانها النتيجة لصالح أنغولا بثنائية في الدقيقتين 79 و86.

