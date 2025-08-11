بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024: أنغولا تفوز على زامبيا 2-1
فاز المنتخب الأنغولي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب نيايو الوطني بنيروبي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025) المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
سجّل دومينيك شاندا هدف زامبيا في الدقيقة 73، قبل أن يقلب البديل جواو شنغادو مانها النتيجة لصالح أنغولا بثنائية في الدقيقتين 79 و86.
وفي المباراة الأخرى للمجموعة، فازت كينيا على المغرب بهدف دون رد.
ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثالثة1. كينيا – 7 نقاط
2. أنغولا – 4 نقاط
3. المغرب – 3 نقاط
4. الكونغو الديمقراطية – 3 نقاط
5. زامبيا – 0 نقطة
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي.
