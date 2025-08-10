قبلي: حجز جملة من الأعمدة والتجهيزات خلال حملة ميدانية لمكافحة الاستغلال المفرط للرصيف بمدينة قبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898ecbe71af79.65636910_elojgifmqnhpk.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار مواصلة الحملات الميدانية لمكافحة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف من قبل التجار والمهنيين، انتظمت، اليوم الأحد، بمدينة قبلي، حملة ميدانية شملت نزع وحجز جملة من الأعمدة المثبتة على الرصيف والتجهيزات التي تعيق مرور المواطنين، وذلك بالتنسيق بين المصالح الجهوية والبلدية والأمنية.



وأكّد والي قبلي، المعز العبيدي، لدى إشرافه على الحملة، على ضرورة الاستمرارية في اتخاذ الإجراءات الرادعة للحفاظ على النظام العام وتيسير حركة المواطنين.





وشدّد الوالي، بالمناسبة، على أهمية تضافر جهود مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة للجميع، داعيا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار الانتصاب الفوضوي وأثره السلبي على السير اليومي للمواطنين، وفق تعبيره.