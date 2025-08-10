انتخاب احمد الثابتي رئيسا للجامعة التونسية للكاراتي

افرزت فعاليات الجلسة العامة الإنتخابية للجامعة التونسية للكاراتي المنعقدة اليوم الاحد انتخاب احمد الثابتي رئيسا جديدا للجامعة للفترة النيابية القادم.وتضم قائمة المكتب الجامعي الجديد احمد الثابتي (رئيس) وطارق البلعزي (نائب رئيس) وفؤاد العانس وشهاب بن عثمان وكريم المدفعي ويسر بالحاج علية ومنير غريميل ورضوان فارس وفتحي بوطريقة وحاتم الفرجاني ومنجية بن عزيزة وهدى مالك (اعضاء).