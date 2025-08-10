ذهاب الدور التمهيدي الاول لكأس الاتحاد الافريقي: النجم الساحلي يلاقي الاهلي مدني السوداني بملعب شهداء بنينة ببنغازي بليبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ess2015.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي الاهلي مدني السوداني على صفحته الرسمية استضافة النجم الساحلي على ملعب شهداء بنينة ببنغازي بليبيا لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين 19 و21 سبتمر القادم.

يشار الى ان مباراة الاياب ستدور في تونس بين 26 و28 من الشهر ذاته.