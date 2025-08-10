Babnet   Latest update 23:08 Tunis

قفصة: تواصل فعاليات مهرجان الفستق الثقافي بالقطار في دورته 29

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898c8840c1cb8.95660483_qlnhjpiekgfom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 21:06
      
تتواصل بمعتمدية القطار من ولاية قفصة فعاليات مهرجان الفستق الثقافي بالقطار في دورته 29، والذي انطلق يوم 3 اوت من الشهر الجاري ليمتد إلى غاية 16 اوت من نفس الشهر.
وأفاد مدير مهرجان الفستق الثقافي بالقطار طارق حلايسي، بان هذه الدورة تضمنت برمجة متنوعة تلبي انتظارات الجمهور من مختلف الشرائح العمرية مشيرا  إلى ان حفل الافتتاح كان بعرض موسيقي فني للفنان ريان يوسف تلاه عرض مسرحية الممثل المسرحي بسام حمراوي.
واضاف طارق حلايسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، انه تم كذلك برمجة عروض أخرى متنوعة على هامش الدورة 29 للمهرجان تتمثل في عروض موجهة للأطفال منها مسرحية بعنوان "عمي رضوان" وعرض تنشيطي "عمي رضوان"، وعروض فنية ثرية كسهرة فنية شبابية للفنان "بلينڨوس" وعرض فني نسائي للمالوف لفرقة "ليالينا" مشيرا كذلك الى أنه من بين البرمجة التي اثثت مهرجان الفستق الثقافي بالقطار عرض بعنوان "القطار تغني، الجمهور يغني". 

واشار حلايسي إلى أن جمهور القطار على موعد مع عرض مسرحي موجه للكبار  لمسرحية  "قيامة شكسبير" و عرض لفيلم "صاحبك راجلك" في حين سيكون حفل الاختتام بعرض دولي للباليه من بوركينافوسو كما سيتخلل هذه السهرة حفل تكريم للناجحين من أبناء المنطقة. 


