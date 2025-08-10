بن عروس: انتهاء موسم الحصاد بتجميع 267 ألف قنطار من الحبوب
أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس عن انتهاء موسم الحصاد لهذا العام بكميات مجمعة فاقت 267 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أصنافها، في رقم وصفته جليلة بن حسين، رئيسة مصلحة منتوجات الزراعات الكبرى، بـ"القياسي" مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تجاوز التقديرات الأولية البالغة 237 ألف قنطار بفارق 30 ألف قنطار.
وتوزعت الكميات المجمعة على 141,644 قنطاراً من القمح الصلب، 16,800 قنطار من القمح اللين، وأكثر من 104 آلاف قنطار من الشعير، إضافة إلى 4,752 قنطاراً من التريتيكال.
وتوزعت الكميات المجمعة على 141,644 قنطاراً من القمح الصلب، 16,800 قنطار من القمح اللين، وأكثر من 104 آلاف قنطار من الشعير، إضافة إلى 4,752 قنطاراً من التريتيكال.
وأوضحت بن حسين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن 98 ألف قنطار من هذه المحاصيل تم تجميعها في مراكز خارج الجهة، على غرار الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح بجبل الوسط (زغوان) ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بسليمان، موزعة بين 46 ألف قنطار قمح صلب، 7 آلاف قنطار قمح لين، و45 ألف قنطار شعير.
ودعت المتحدثة إلى إحداث مراكز تجميع خاصة بولاية بن عروس خلال الموسم المقبل، لتقريب الخدمات من الفلاحين الذين يضطرون حالياً للتوجه إلى ولايات مجاورة لتجميع محاصيلهم.
يُذكر أن المساحات المزروعة بالحبوب في الولاية هذا الموسم بلغت 9,492 هكتاراً، منها 4,166 هكتاراً من القمح الصلب، 600 هكتار من القمح اللين، 4,550 هكتاراً من الشعير، و176 هكتاراً من التريتيكال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313119