بن عروس: انتهاء موسم الحصاد بتجميع 267 ألف قنطار من الحبوب

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس عن انتهاء موسم الحصاد لهذا العام بكميات مجمعة فاقت 267 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أصنافها، في رقم وصفته جليلة بن حسين، رئيسة مصلحة منتوجات الزراعات الكبرى، بـ"القياسي" مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تجاوز التقديرات الأولية البالغة 237 ألف قنطار بفارق 30 ألف قنطار.



وتوزعت الكميات المجمعة على 141,644 قنطاراً من القمح الصلب، 16,800 قنطار من القمح اللين، وأكثر من 104 آلاف قنطار من الشعير، إضافة إلى 4,752 قنطاراً من التريتيكال.

