Babnet   Latest update 23:08 Tunis

رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يدعو وزارة التربية إلى توحيد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية على كامل تراب الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e8e7e1d2b641.41113265_lmqgiknfpjheo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 11:46 قراءة: 0 د, 50 ث
      
دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح ل"وات"، الأحد، وزارة التربية إلى توحيد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية على كامل تراب الجمهورية، بغاية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وتفادي أي شكل من أشكال التمييز بين المؤسسات التربوية.

وذكر الرياحي، في هذا الصدد، أن العام الدراسي المنقضي قد شهد تفاوتا كبيرا في قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية، فضلا عن إرتفاع غير مسبوق في الأسعار خاصة الكراس الفاخر وإختلافا كبيرا في أسعار الميدعة والمحفظة.




ولفت إلى فرض سياسة الأمر الواقع من قبل التجار والتي تعود عليهم بأرباح مشطة، علاوة على تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل أرهق ميزانية العائلات التونسية.


وشدد رئيس المنظمة، في ذات السياق، على وجوب مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك عند إعداد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية، بما يخفف العبئ المالي على الأسر، وإعطاء الأولوية للمنتوج التونسي ضمن هذه القوائم بغاية دعم الإقتصاد الوطني وتحفيز المؤسسات المحلية على تحسين النمو.


وطالب الرياحي، بايجاد حلول ناجعة لظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تطبيق القانون وتوفير حصص دعم بالمدارس العمومية بأسعار رمزية، بما يضمن مبدأ المساوة في التعليم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313117


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    