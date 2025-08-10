رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يدعو وزارة التربية إلى توحيد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية على كامل تراب الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e8e7e1d2b641.41113265_lmqgiknfpjheo.jpg width=100 align=left border=0>

دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح ل"وات"، الأحد، وزارة التربية إلى توحيد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية على كامل تراب الجمهورية، بغاية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وتفادي أي شكل من أشكال التمييز بين المؤسسات التربوية.



وذكر الرياحي، في هذا الصدد، أن العام الدراسي المنقضي قد شهد تفاوتا كبيرا في قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية، فضلا عن إرتفاع غير مسبوق في الأسعار خاصة الكراس الفاخر وإختلافا كبيرا في أسعار الميدعة والمحفظة.

