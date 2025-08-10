Babnet   Latest update 23:08 Tunis

تعزيز القسم الجامعي للانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بالكاف بوحدة سموميات جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689864cec82238.36845342_gpefmolhiqjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 13:36
      
تم مؤخرا افتتاح وحدة السموميات بالقسم الجامعي للإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي محمد بورقيبة بالكاف وذلك في اطار تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين حسب ما جاء في بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.
وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان الوحدة الجديدة بلغت كلفتها 600 ألف دينار، وجُهّزت بالكامل بأحدث المعدات الطبية من أسرة إنعاش وأجهزة تنفس ومراقبة، وتصوير بالأشعة وإزالة الرجات القلبية، ما يضمن التدخل السريع والفعال في الحالات المستعجلة دون الحاجة لتحويل المرضى إلى ولايات أخرى.



ولفت البلاغ الى انه في إطار رؤية وزارة الصحة لدعم الجهات الداخلية بخدمات نوعية قريبة من الناس سيتم توسعة هذه الوحدة لتصبح قطبًا جهويا يغطي كامل الشمال الغربي.


