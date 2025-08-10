تعزيز القسم الجامعي للانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بالكاف بوحدة سموميات جديدة

تم مؤخرا افتتاح وحدة السموميات بالقسم الجامعي للإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي محمد بورقيبة بالكاف وذلك في اطار تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين حسب ما جاء في بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان الوحدة الجديدة بلغت كلفتها 600 ألف دينار، وجُهّزت بالكامل بأحدث المعدات الطبية من أسرة إنعاش وأجهزة تنفس ومراقبة، وتصوير بالأشعة وإزالة الرجات القلبية، ما يضمن التدخل السريع والفعال في الحالات المستعجلة دون الحاجة لتحويل المرضى إلى ولايات أخرى.