<img src=http://www.babnet.net/images/7/ibnrachiq.jpg width=100 align=left border=0>

تعتزم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الممثل التونسي للاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة ،ودار الثقافة ابن رشيق تنظيم مهرجان"أفلام تونسية قصيرة" أيام 3 و4 و5 أكتوبر القادم بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة



واعلنت الجمعية بصفحتها الرسمية"فايسبوك"عن عودة المهرجان في دورته 13، بعد غياب دام ست سنوات، وهو مهرجان مُخصص للأفلام القصيرة التونسية المحترفة

