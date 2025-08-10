Babnet   Latest update 23:08 Tunis

مهرجان "أفلام تونسية قصيرة" أيام 3 و4 و5 أكتوبر القادم بدار الثقافة ابن رشيق

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ibnrachiq.jpg width=100 align=left border=0>
تعتزم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الممثل التونسي للاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة ،ودار الثقافة ابن رشيق تنظيم مهرجان"أفلام تونسية قصيرة" أيام 3 و4 و5 أكتوبر القادم بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة

واعلنت الجمعية بصفحتها الرسمية"فايسبوك"عن عودة المهرجان في دورته 13، بعد غياب دام ست سنوات، وهو مهرجان مُخصص للأفلام القصيرة التونسية المحترفة



ويهدف مهرجان "أفلام تونسية قصيرة" إلى تسليط الضوء على السينما التونسية المعاصرة، وخاصةً الأفلام القصيرة، التي تلعب دورًا حيويًا في الابتكار السينمائي واكتشاف المواهب الجديدة، حيث يسعى إلى منح الاعتراف النقدي، باعتباره عنصرا أساسيا لإبراز هذه الأعمال ومبدعيها
كما افادت الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي ان آخر موعد لتقديم الأفلام سيكون يوم 25 أوت 2025





