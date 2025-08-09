الجامعة العامة للنقل تؤجل إضراب أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المقرر يومي 12 و13 اوت إلى موعد لاحق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0d68720742c0.02685242_qigkmeplofnhj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ لها اليوم السبت، عن تأجيل الإضراب الذي كان مقررا في جميع المطارات من قبل أعوان الطيران المدني والمطارات يومي 12 و13 اوت الى موعد لاحق.



وأرجعت الجامعة تأجيل هذا الإضراب "حفاظا على المصلحة العامة وتجنبا لأي انعكاسات سلبية على المرفق الجوي خاصة في ظل التزامات دقيقة تخضع لترتيبات دولية صارمة وما يتطلبه ذلك من تعامل مسؤول".

