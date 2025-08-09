Babnet   Latest update 23:08 Tunis

مستقبل القصرين يتعاقد مع متوسط الميدان علاء الدين كرتلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 09 Août 2025 - 15:28
      
اعلن المستقبل الرياضي بالقصرين الناشط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم السبت عن انتداب متوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي لمدة موسم واحد.
وخاض كرتلي (27 سنة) عدة تجارب انطلاقا من مستقبل القصرين فريقه الام، بالاضافة الى الملعب القابسي وجندوبة الرياضية وامل جربة واتحاد تطاوين، فضلا عن تجربة احترافية بالبطولة العمانية مع نادي خابورة.
ويعدّ علاء الدين كرتلي رابع انتدابات فريق السباسب خلال فترة الانتقالات الصيفة الى جانب حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية.

يشار الى ان مستقبل القصرين اعلن في وقت سابق التعاقد مع المدرب زياد الدربالي ليشرف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب ماهر القيزاني.


