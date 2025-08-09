Babnet   Latest update 23:08 Tunis

اكثر من 500 مشروع تم اقتراحها في المخطط التنموي على المستويين المحلي والجهوي بولاية قبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e4d83ec63242.01667132_iemkongfjplhq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 09 Août 2025 - 14:08
      
اكد المدير الجهوي للتنمية علي الباي صباح اليوم لوات انه تم الانتهاء من اعداد المخطط التنموي 2026-2030  على المستوى المحلي في اجاله حيث تم تقديم مقترحات  لانجاز 480 مشروعا  من قبل المجالس المحلية السبعة لولاية قبلي مشيرا الى الجدية في اقتراح المشاريع من قبل هذه المجالس والتي تعبر على مشاغل مواطني مختلف المعتمديات

واضاف علي الباي انه قد تم اثر ذلك اعداد المخطط الجهوي للتنمية والذي تضمن اقتراح 44 مشروعا اضافيا  هاما قادرا على تغيير المشهد التنموي لولاية قبلي وتحسين المؤشرات التنموية بهذه الربوع في صورة انجازها او انجاز  البعض منها  مبينا انه سيتم  ايضا اقتراح عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع الاقليمي ومنها بالاساس احداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة الذي سيكون على راس قائمة  المشاريع الاقليمية باعتباره من بين المطالب الهامة ذات الانعكاس الاقتصادي  الكبير سواءا محليا او جهويا او اقليميا فضلا عن احداث وصلات للطرقات السريعة  نظرا لكون ولاية قبلي هي الولاية الوحيدة المستثنات من الربط بالطرقات السيارة.

كما تضمنت المقترحات احداث مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالجهة تكون هي القطب الجامعي الوطني الوحيد في هذا  الاختصاص لتكوين  المهندسين في الفلاحة الصحراوية الى جانب إحداث مدرسة عليا في السياحة الصحراوية بهذه الربوع وذلك تكريسا للتوجهات الرئاسية الداعية لان تكون المقترحات المحلية والجهوية والاقليمية ذات اولوية مع بداية قانون المالية 2026


