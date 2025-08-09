اكثر من 500 مشروع تم اقتراحها في المخطط التنموي على المستويين المحلي والجهوي بولاية قبلي
اكد المدير الجهوي للتنمية علي الباي صباح اليوم لوات انه تم الانتهاء من اعداد المخطط التنموي 2026-2030 على المستوى المحلي في اجاله حيث تم تقديم مقترحات لانجاز 480 مشروعا من قبل المجالس المحلية السبعة لولاية قبلي مشيرا الى الجدية في اقتراح المشاريع من قبل هذه المجالس والتي تعبر على مشاغل مواطني مختلف المعتمديات
واضاف علي الباي انه قد تم اثر ذلك اعداد المخطط الجهوي للتنمية والذي تضمن اقتراح 44 مشروعا اضافيا هاما قادرا على تغيير المشهد التنموي لولاية قبلي وتحسين المؤشرات التنموية بهذه الربوع في صورة انجازها او انجاز البعض منها مبينا انه سيتم ايضا اقتراح عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع الاقليمي ومنها بالاساس احداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة الذي سيكون على راس قائمة المشاريع الاقليمية باعتباره من بين المطالب الهامة ذات الانعكاس الاقتصادي الكبير سواءا محليا او جهويا او اقليميا فضلا عن احداث وصلات للطرقات السريعة نظرا لكون ولاية قبلي هي الولاية الوحيدة المستثنات من الربط بالطرقات السيارة.
كما تضمنت المقترحات احداث مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالجهة تكون هي القطب الجامعي الوطني الوحيد في هذا الاختصاص لتكوين المهندسين في الفلاحة الصحراوية الى جانب إحداث مدرسة عليا في السياحة الصحراوية بهذه الربوع وذلك تكريسا للتوجهات الرئاسية الداعية لان تكون المقترحات المحلية والجهوية والاقليمية ذات اولوية مع بداية قانون المالية 2026
