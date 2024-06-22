بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية... المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره القطري 1-2

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انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية امام نظيره القطري 1-2 (تفاصيلها 18-20 و22-18 و6-7) في المباراة التي اقيمت اليوم السبت في اطار منافسات الدور الترتيبي لتحديد اصحاب المراكز بين 9 و12 ضمن بطولة العالم المقامة حاليا بالصين.



وفي المباراة الثانية لحساب منافسات نفس هذا الدور الترتيبي، فاز المنتخب الاوروغوياني على نظيره الصيني 2-صفر.





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وسيواجه المنتخب التونسي غدا الاحد نظيره الصيني من اجل المركز الحادي عشر بينما يلاقي المنتخب القطري نظيره الاوروغوياني من اجل المركز التاسع.

وكان المنتخب التونسي استهل مبارياته بالدور الترتيبي لتحديد اصحاب المراكز بين 9 و16 بالفوز صباح اليوم على منتخب بوتوريكو 2-صفر.

يذكر ان المنتخب التونسي كان قد انهى الدور الرئيسي في المركز الخامس ضمن المجموعة الاولى برصيد نقطتين بفوزه على عمان 2-صفر مقابل خسارتين امام كل من الدنمارك والمجر بنفس النتيجة صفر-2.



نتائج الدور الترتيبي من اجل المراكز بين 9 و16

السبت 22 جوان 2024

تونس - بورتوركيو 2-صفر

الصين - الولايات المتحدة 2-صفر

قطر - استراليا 2-صفر

عمان - اوروغواي 1-2



نتائج الدور الترتيبي من اجل المراكز بين 9 و12

السبت 22 جوان 2024

تونس - قطر 1-2

اوروغواي - الصين 2-صفر



الاحد 23 جوان 2024

اللقاء الترتيبي من اجل المركز الحادي عشر

تونس - الصين

اللقاء الترتيبي من اجل المركز التاسع

اوروغواي - قطر





المنتخب التونسي يفوز على بورتوريكو 2-صفر ويلاقي نظيره القطري على المراكز بين 9 و12



فاز المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية على منتخب بورتوريكو بنتيجة 2-صفر (تفاصيلها 22-16 و19-16) في المباراة التي اقيمت صباح اليوم السبت في اطار منافسات الدور الترتيبي لتحديد اصحاب المراكز بين 9 و16 ضمن بطولة العالم المقامة حاليا بالصين.



وبهذا الفوز، صعد المنتخب التونسي للمنافسة على المراكز بين 9 و12 الى جانب منتخبات قطر والصين وعمان.

وسيواجه المنتخب التونسي في وقت لاحق نظيره القطري بينما سيلاقي المنتخب الصيني نظيره العماني على ان يلعب الفائزان على المركزين التاسع والعاشر والخاسران من اجل المركزين 11 و12.

يذكر ان المنتخب التونسي كان قد انهى الدور الرئيسي في المركز الخامس ضمن المجموعة الاولى برصيد نقطتين بفوزه على عمان 2-صفر مقابل خسارتين امام كل من الدنمارك والمجر بنفس النتيجة صفر-2.



نتائج الدور الترتيبي من اجل المراكز بين 9 و16

السبت 22 جوان 2024

تونس - بورتوركيو 2-صفر

الصين - الولايات المتحدة 2-صفر

قطر - استراليا 2-صفر

عمان - اوروغواي 2-1



برنامج مباريات الدور الترتيبي من اجل المراكز بين 9 و12

السبت 22 جوان 2024

تونس - قطر

عمان - الصين



الاحد 23 جوان 2024

اللقاء الترتيبي من اجل المركز الحادي عشر

اللقاء الترتيبي من اجل المركز التاسع