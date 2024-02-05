مجلس وزاري مضيّق: التوجه نحو استرجاع نسق السوق السياحية الروسية

أقرّ مجلس وزاري مضيق، انتظم، الإثنين، تأكيد التوجه نحو استرجاع نسق السوق السياحية الروسية مع دعوة وزارتي السياحة والنقل لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجسيم هذا التوجه بما يعزز تدفق السياح الروس نحو تونس خلال صائفة 2024.



وناقش المجلس الوزاري، الذّي جرى بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، مقترحات وزارتي السياحة والنقل الرامية إلى استعادة نسق السوق السياحية الروسية بما يسمح بتطوير آفاق التعاون بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة في المجال.





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وشارك في أشغال المجلس الوزاري المضيق، الذّي خصّص للنظر في ملف السوق السياحية الروسية، كل من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والنقل والسياحة فضلا عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.



والجدير بالذكر أنّ تونس استقبلت إلى موفى أكتوبر 2023 حوالي 21،506 ألف سائح روسي مقابل استقبالها أكثر من 630 ألف سائح، من السوق ذاته، خلال سنة 2019 وذلك قبل الجائحة الصحيّة.