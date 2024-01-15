كاس امم افريقيا 2023 - المنتخب الناميبي المنافس الاول لنسور قرطاج متواضع الامكانيات ولم يعرف الفوز في مشاركاته الثلاث السابقة

لا يعد المنتخب الناميبي المنافس الاول للمنتخب التونسي في نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم (الكوت ديفوار 20223) منتخبا من الحجم الثقيل في القارة السمراء باعتباره لم يشارك في النهائيات القارية الا في ثلاث مناسبات سابقة سنوات 1998 و2008 و2019.

ولم يتمكن خلال هذه المشاركات من تجاوز الدور الاول.



ففي مشاركته الاولى ببوركينافاسو عام 1998 انهى المنتخب الناميبي الملقب بالمحاربين الشجعان الدور الاول في المركز الرابع (الاخير) للمجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع انغولا 3-3 مقابل هزيمتين امام كل من الكوت ديفوار (3-4) وجنوب افريقيا (1-4).



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وخلال مشاركته الثانية اكتفى المنتخب الناميبي ايضا بنقطة واحدة في الدور الاول من نسخة غانا 2008 وذلك بتعادله مع غينيا 1-1 في الجولة الاخيرة بعد هزيمتين امام المغرب 1-5 وغانا 0-1



وفي مشاركته الاخيرة بدورة مصر 2019 مني الفريق الناميبي بثلاث هزائم امام كل من المغرب 0-1 وجنوب افريقيا 0-1 والكوت ديفوار 1-4 مغادرا بذلك الدورة بدون ادنى نقطة.

وتتالف قائمة المنتخب الناميبي التي اختارها المدرب كولين بنجامان في اغلبها من لاعبين ينتمون الى البطولة المحلية (8) وبطولة البلد المجاور جنوب افريقيا (9) من بينهم مهاجم اورلاندو بيراتس ديون هوتو (33 سنة). ومن ابرز لاعبي المنتخب الناميبي مدافع دربي كاونتي الانقليزي (الدرجة 3) ريان

نيامبي (26 سنة- ظهير ايمن) بالاضافة الى مهاجم وهداف ماميلودي صانداونز الجنوب افرقي بيتر شالوليلي البالغ من العمر 30 سنة.

وتاهل المنتخب الناميبي الى نهائيات الكوت ديفوار بعد ان حل ثانيا في تصفيات المجموعة الثالثة ب5 نقاط خلف الكامرون 7ن ومتقدما على البوروندي (4ن).

وتعادل خلال هذه التصفيات على ارضه مع بوروندي 1-1 ثم مع الكامرون 1-1 خارج القواعد قبل الفوز على الكامرون 2- 1 في ويندهوك مقابل هزيمة امام مضيفه بوروندي 2-3

سبق للمنتخب التونسي ان تبارى وديا مع المنتخب الناميبي في مناسبة واحدة وذلك يوم 17 نوفمبر برادس 2007 وانتهت بفوز تونس 2-0 بفضل هدفي علاء الدين يحيي وعصام جمعة.

واستعدادا للنهائيات القارية كان المنتخب الناميبي اجرى لقاء وديا مع نظيره الغاني في مدينة كوماسي الغانية انتهى بالتعادل 0-0.

وخلال مشاركته الثانية اكتفى المنتخب الناميبي ايضا بنقطة واحدة في الدور الاول من نسخة غانا 2008 وذلك بتعادله مع غينيا 1-1 في الجولة الاخيرة بعد هزيمتين امام المغرب 1-5 وغانا 0-1وفي مشاركته الاخيرة بدورة مصر 2019 مني الفريق الناميبي بثلاث هزائم امام كل من المغرب 0-1 وجنوب افريقيا 0-1 والكوت ديفوار 1-4 مغادرا بذلك الدورة بدون ادنى نقطة.وتتالف قائمة المنتخب الناميبي التي اختارها المدرب كولين بنجامان في اغلبها من لاعبين ينتمون الى البطولة المحلية (8) وبطولة البلد المجاور جنوب افريقيا (9) من بينهم مهاجم اورلاندو بيراتس ديون هوتو (33 سنة). ومن ابرز لاعبي المنتخب الناميبي مدافع دربي كاونتي الانقليزي (الدرجة 3) رياننيامبي (26 سنة- ظهير ايمن) بالاضافة الى مهاجم وهداف ماميلودي صانداونز الجنوب افرقي بيتر شالوليلي البالغ من العمر 30 سنة.وتاهل المنتخب الناميبي الى نهائيات الكوت ديفوار بعد ان حل ثانيا في تصفيات المجموعة الثالثة ب5 نقاط خلف الكامرون 7ن ومتقدما على البوروندي (4ن).وتعادل خلال هذه التصفيات على ارضه مع بوروندي 1-1 ثم مع الكامرون 1-1 خارج القواعد قبل الفوز على الكامرون 2- 1 في ويندهوك مقابل هزيمة امام مضيفه بوروندي 2-3سبق للمنتخب التونسي ان تبارى وديا مع المنتخب الناميبي في مناسبة واحدة وذلك يوم 17 نوفمبر برادس 2007 وانتهت بفوز تونس 2-0 بفضل هدفي علاء الدين يحيي وعصام جمعة.واستعدادا للنهائيات القارية كان المنتخب الناميبي اجرى لقاء وديا مع نظيره الغاني في مدينة كوماسي الغانية انتهى بالتعادل 0-0.