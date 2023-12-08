كرة اليد: ايقاف مباراة الترجي الرياضي وبعث بني خيار بسبب عدم صلوحية القاعة

توقفت المباراة المتقدمة التي جمعت مساء اليوم الجمعة بقاعة الزواوي فريقي الترجي الرياضي وبعث بني خيار لحساب الجولة السادسة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء وبسبب عدم صلوحية القاعة.



وكان الترجي متقدما بنتيجة 24ـ17 عندما قرر حكما المباراة ايقاف اللعب بسبب عدم صلوحية القاعة والظروف المناخية وتامينا لسلامة اللاعبين .

وسيتم اعادة اللقاء بداية من الدقيقة التي توقفت فيها المباراة في انتظار تحديد الموعد حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق الترجي الرياضي. /



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وتتواصل بقية المقابلات غدا السبت على النحو الاتي //



الجمعة 8 ديسمبر 2023

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - بعث بني خيار



السبت 9 ديسمبر 2023

قاعة ساقية الزيت س16

نادي ساقية الزيت- نادي كرة اليد بجمال

قاعة صيادة دق 14

النادي الهلالي - الاتحاد التميمي

قاعة صيادة س 16

نسر طبلبة - سبورتينغ المكنين

قاعة القرجاني س 15

النادي الافريقي - شبيبة الشيحية

قاعة العوينات س 16

النجم الساحلي - مكارم المهدية