الترجي الرياضي يشارك في احتفالات ختام النسخة الاولى للدوري الافريقي

شارك الترجي الرياضي التونسي في مراسم الحفل الختامي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم والذي احتضنته مدينة جوهانسبورغ الجنوب افريقية بمناسبة الدور النهائي للمنافسة بين فريقي صان داونز والوداد المغربي.



وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي "وات" اليوم الثلاثاء ان فريق باب سويقة تلقى دعوة شرفية من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور مراسم اختتام الدوري الافريقي حيث واكب رئيس فرع كرة القدم رياض بنور فعاليات الحفل الختامي من ذلك الالتقاء برئيس "الفيفا" جياني انفنتينو والمشاركة في مباراة استعراضية جمعت اساطير كرة القدم العالمية وتولى بنور في نهاية القاء اهداء الزي الرسمي للفريق لرئيس الاتحاد الدولي للعبة".





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يذكر ان الترجي الرياضي قد انسحب من الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي بهزيمته بضربات الجزاء 5-4 امام الوداد المغربي بعد ان انتهت مباراة الاياب بالفوز 1-صفر وكان شيخ الاندية التونسية قد انهزم في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وتوج فريق صان داونز الجنوب افريقي باللقب عقب فوزه في لقاء الاياب 2-0 بعد ان كان خسر مباراة الذهاب 2-1 في المغرب.



