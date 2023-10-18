تصفيات امريكا الجنوبية لكاس العالم 2026: ميسي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 31 هدفا

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم وذلك بتسجيله لهدفين في مرمى منتخب بيرو اليوم الاربعاء ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال العالم 2026.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى (31) هدفا متفوقا على الأوروغواياني لويس سواريز بفارق هدفين, وبفارق تسعة أهداف عن البوليفي مارسيلو مورينو.

وكان النجم الأرجنتيني قد سجل 29 هدفا في التصفيات بالتساوي مع سواريز قبل أن يفض الشراكة معه بهدفين في مرمى منتخب بيرو وضعاه في المرتبة الأولى على قائمة هدافي أمريكا الجنوبية في تصفيات المونديال.

ووصل ميسي البالغ من العمر 36 عاما إلى 106 أهداف في سجل الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية متأخرا بـ21 هدفا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38) عاما والذي يتصدر هدافي العالم برصيد 127 هدفا.



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ويتطلع ميسي الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022, لتحطيم العديد من الأرقام على مستوى المنتخبات بعد نجاحه الأخير مع منتخب بلاده لوضع النجمة الثالثة على قميص المنتخب - الفوز بثلاثة ألقاب من كأس العالم -.

وتضم قائمة هدافي أمريكا الجنوبية كلا من الشيلي أليكسيس سانشيز برصيد 20 هدفا، والأرجنتيني هيرنان كريسبو 19 هدفا، وإدينسون كافاني 18 هدفا.

وخاض ميسي 178 مباراة مع منتخب بلاده قاده فيها للتتويج بلقبي كوبا أمريكا 2021، وكأس العالم 2022 كأفضل إنجاز له مع منتخب بلاده.

ويمتلك اللاعب سجلا حافلا بالأهداف في نهائيات بطولات كأس العالم برصيد 13 هدفا، بدأت بتسجيله لهدف واحد في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا ثم أربعة أهداف في نسخة 2014 بالبرازيل ثم هدفا واحدا في نسخة 2018 بروسيا ثم أكبر عدد له من الأهداف في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر بتسجيله لسبعة أهداف.

كما سجل اللاعب 49 هدفا في مباريات دولية ودية، ويعد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مرمى المنتخبات بتسجيله في مرمى 37 منتخبا من مختلف دول العالم في مناسبات مختلفة جميعها تحت مظلة الفيفا.