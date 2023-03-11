سيدي بوزيد : اكتشاف منطقة أثرية بمنطقة ورغة من معتمدية سيدي علي بن عون

أعلن اليوم السبت عن اكتشاف منطقة أثرية جديدة بمنطقة ورغة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تعود إلى العهد الروماني.

وأوضح محمد كمال براهمي محافظ مستشار للتراث أن هذه المنطقة تتراوح مساحتها بين 5 و6 هكتارات، وتتضمن العديد من القطع الأثرية الهامة بالإضافة إلى فسقية كانت تستخدم لتجميع المياه ومعصرة زيتون،

وبين أنه سيتم حفظ عدد من هذه القطع بالمخزن الأثري ببئر الحفي ومواصلة تأمين المنطقة إلى حين انتهاء الأبحاث.





