سيدي بوزيد : اكتشاف منطقة أثرية بمنطقة ورغة من معتمدية سيدي علي بن عون

سيدي بوزيد : اكتشاف منطقة أثرية بمنطقة ورغة من معتمدية سيدي علي بن عون

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 17:32 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن اليوم السبت عن اكتشاف منطقة أثرية جديدة بمنطقة ورغة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تعود إلى العهد الروماني.
وأوضح محمد كمال براهمي محافظ مستشار للتراث أن هذه المنطقة تتراوح مساحتها بين 5 و6 هكتارات، وتتضمن العديد من القطع الأثرية الهامة بالإضافة إلى فسقية كانت تستخدم لتجميع المياه ومعصرة زيتون،
وبين أنه سيتم حفظ عدد من هذه القطع بالمخزن الأثري ببئر الحفي ومواصلة تأمين المنطقة إلى حين انتهاء الأبحاث.


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