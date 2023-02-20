الترفيع في قيمة الجائزة السنوية لأفضل بحث علمي نسائي من 10 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار

رفّعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في قيمة الجائزة السنوية المسندة لأفضل بحث علمي نسائي من 10 آلاف

دينار إلى 15 ألف دينار وذلك بموجب صدور الأمر 122 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر 2060 لسنة 2009 المحدث لهذه الجائزة.



وصدر هذا الأمر في الرائد الرسمي عدد 17 بتاريخ 17 فيفري لسنة 2023 و دخل حيز النفاذ بداية من شهر جانفي الماضي.



وتم إحداث الجائزة وتنظيمها بمقتضى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ودعم مسارهن العلمي.



وتسند الجائزة سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، إلى أفضل بحث علمي تم إنجازه من قبل باحثة تونسية.



وتضبط وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمقتضى قرار محور البحوث العلمية التي يمكن أن تترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي. وخصصت الوزارة السنة الماضية لموضوع "التأقلم مع التغييرات المناخية".



وقد تم إسناد جائزة "أفضل بحث علمي. نسائي" بعنوان سنة 2022، إلى الباحثة التونسية عبير خريبيش عن بحثها حول العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة المتجددة والتنمية الاجتماعية: أدلة من البلدان ذات الدخل المرتفع".



