الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابّة تكرّم النحّات الراحل عيسى الحمروني

يكرّم المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابّة (ولاية المهديّة) في دورته العاشرة، والتي تفتتح اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 27 أوت الجاري، النحات الراحل عيسى الحمروني.





وتستعد الهيئة المديرة للمهرجان، مساء اليوم، لرفع الستار على أعمال هذا المبدع العصامي، الذي حوّل الصخور الصلبة إلى منحوتات رائعة تزيّن العديد من النزل وتحتضنها أهم المعارض.وارتأت الهيئة، خلال نفس الدورة التي تحمل شعار "الفن للأمل"، تكريم الفنان عيسى عاشور المختص في مجال الفسيفساء مع عرض عدد من أعماله.وتضمّنت برمجة الدورة، بعد حجبها لسنتين متتالتين بسبب جائحة "كورونا"، مجموعة هامة من الورشات تتمحور في مجملها حول موضوع فن "الحفر".وتتوزّع هذه الورشات إلى ورشة الحفر الغائر، والحفر البارز، والنحت على الحجارة الرخامية، وورشة التصوير والرسم المائي والفسيفساء.وتختص الورشات، أيضا، بالتعبير التشكيلي لفائدة الأطفال، والتصوير الفوتوغرافي، و"المابينغ"، والفنون الرقمية، علاوة على ورشة المعرض العائم.وسيجري، خلال الفعاليات، تنصيب لوحات المعرض العائم باستعمال مراكب الصيد الساحلي، وافتتاح معرض أعمال الدورة في مختلف التعبيرات التشكيلية.ومزجت دورة المهرجان بين الفن التشكيلي والموسيقي من خلال إقامة سهرة فنية بفضاء مسرح الهواة سيدي عبد الله، مع تكريم للفنانين المشاركين.