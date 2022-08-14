منوبة: المهرجان الصيفي بالجديدة يعود إلى جمهوره بعد احتجابه السنة الماضية بسبب كورونا

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يعود المهرجان الصيفي بالجديدة، بداية من عشية اليوم الاحد 14 جويلية، إلى جمهوره بعد احتجابه السنة الماضية بسبب قيود جائحة كورونا، ليستانف عشاقه امسيات السمر والسهر وتذوق الانماط الفنية المختلفة المضمنة في دورة هذه السنة.ويعود المهرجان، في دورته السابعة والعشرين، بباقة من العروض الفنية المتنوعة التي تتواصل إلى 24 أوت الجاري، وتقام بفضاء منتزه النيروز، وبملعب شوّاط بالجديدة. ويتولى تنظيم هذه العروض جمعيّة الإبداع بشوّاط، بالشراكة مع جمعية الشباب المبدع والواعي بالجديدة، بدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة والمندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة وولاية منّوبة، وبلديّة الجديّدة.ويتضمن برنامج اليوم الافتتاحي تنشيطا لشوارع المدينة بالماجورات والدمى العملاقة، اعلانا عن انطلاق السهرات التي تبدأ رسميا يوم غد الاثنين بالمشروع الاوبيرالي، والعمل الثقافي الإبداعي "تاريخهن" لعبد الكريم الباسطي، والذي أرادته هيئة المهرجان هدية للمرأة التونسية بمناسبة احتفالها بعيدها. وسيتعرف الجمهور، من خلال أبرز الأسماء الفنية في الساحة التونسية، على تاريخ عدد من الايقونات التونسية اللاتي غيّرن تاريخ البلاد ورسمن فيه بصمات خالدة لن تمحي.وتتواصل البرمجة مساء 16 اوت بسهرة الفنان الشاب بشير، وعشية 22 أوت بعرض للفروسية، وسهرة الفن الشعبي، ومساء 23 أوت بعرض "وشمة " لجمعية قدماء الموسيقيين بالرديف.وسيكون الفن الرابع حاضرا في هذه الدورة وذلك في سهرة الاختتام يوم 24 أوت الجاري من خلال العرض المسرحي "نقطة نظام" للممثل جلال الدين السعدي وسعاد المسعودي وأحلام البجاوي .ويسبق هذا العرض، وتحديدا مساء 21 أوت، عمل مسرحي موجه للكهول يحمل عنوان “بلاق Blague” من إنتاج شركة دار للانتاج الفني، و تمثيل محمد الصالح الاجري وإخراج الطاهر فطح.ويتضمن برنامج الدورة عروضا شبابية على غرار عرض راب "كازو " في سهرة 17 اوت ووجدي الوزايدي "اكزالي " مساء 22 اوت، وعروض موجهة للاطفال وهي مسرحية "قبعة الحظ" مساء 17 اوت ، وعرض تنشيطي لمحمد العوني في سهرة 20 اوت.وسيتم، يوم 18 أوت، عرض الشريط السينمائي "غدوة" للمخرج والممثل العربي ظافر العابدين، كما سيكون الجمهور على موعد، يوم 21 أوت، مع ندوة علمية تحت عنوان "تاريخ الجديدة".