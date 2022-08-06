وزارة الأسرة تسند جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2022 إلى الباحثة التونسية عبير خريبيش


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 14:35قراءة: 0 د, 37 ث
      
أسندت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2022 إلى الباحثة التونسية عبير خريبيش عن بحثها
حول "العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة المتجددة والتنمية الاجتماعية: أدلة من البلدان ذات الدخل المرتفع".


وأسندت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة مقدارها عشرة آلاف دينار إلى الباحثة عبير خريبيش، بمقتضى قرار نشرته الوزارة بالرائد الرسمي عدد 85
بتاريخ 5 أوت الجاري.


علما وأن الوزارة قد اختارت موضوع "التأقلم مع التغيرات المناخية" كموضوع للبحوث العلمية المترشحة لنيل هذه الجائزة هذا العام على أن تكون البحوث منشورة في السنوات الثلاث الأخيرة باعتبار سنة 2022.
..



يذكر أن جائزة أفضل بحث علمي نسائي تم تنظيمها بمقتضى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ومزيد دفع مسارهن العلمي.

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